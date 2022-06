Alto Adige, 19enne disperso nel lago di Monticolo: attivati sommozzatori e soccorso acquatico

Pubblicità

Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 26 giugno al lago di Monticolo è scattato l’allarme per un ragazzo di 19 anni, uscito in acqua con una tavola da stand up paddle senza però rientrare a riva.

Stando alle informazioni, l’amico che ha allertato i soccorsi non avrebbe visto se il 19enne si sia semplicemente allontanato a nuoto o sia caduto in acqua.

Vista la situazione, sono immediatamente entrati in azione i servizi del soccorso in acqua, diverse squadre di vigili del fuoco volontari, i sommozzatori del distretto e l’elicottero Pelikan.

Le ricerche si sono interrotte ieri sera verso le 22, ma sono riprese nella prima mattinata di oggi, 27 giugno alle 6 di mattina.

