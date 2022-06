Scontro moto – vettura sulla statale 237, feriti padre e figlia

Pubblicità

Incidente stradale nella mattinata di oggi, domenica 26 giugno, intorno alle 11:00 in valle del Chiese sulla strada statale 237 del Caffaro nel centro abitato della frazione Darzo a Storo, all’incrocio tra via Capitello e via al Rio.

Da quanto si è appreso una vettura stava per svoltare all’incrocio quando una moto in fase di sorpasso ha centrato la fiancata dell’auto facendo cadere a terra i due centauri.

Coinvolti nell’incidente padre e figlia che sono stati soccorsi da un’ambulanza dell’associazione volontari servizio di Storo.

In supporto al personale sanitario sono giunti sul posto una squadra dei vigili del fuoco volontari di Storo. Per compiere tutti gli accertamenti del caso è arrivata sul posto una pattuglia della Polizia locale della Valle del Chiese.

Dopo essere stati strabilizzati sul posto padre e figlia sono stati trasportati in ospedale a Tione.

Dalle informazioni giunte dai medici del pronto soccorso giudicariese le condizioni dei due motociclisti non sarebbero per fortuna gravi.

