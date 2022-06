Praga e Trento: un gemellaggio che cammina da vent’anni

Pubblicità

Pubblicità



Si è svolta ieri mattina nella Sala Falconetto di Palazzo Geremia la cerimonia ufficiale per festeggiare i vent’anni del gemellaggio tra Trento e Praga1, centro storico, turistico e culturale della capitale ceca.

Presenti l’attuale vicesindaco di Praga e già fautore del sodalizio nel 2002, Petr Burgr e Alberto Pacher, sindaco di Trento in quell’anno.

La cerimonia è stata accompagnata musicalmente al pianoforte da Roberto Garniga direttore del Coro della Sosat, che in serata, alle 21 in piazza Santa Maria Maggiore, si esibirà in concerto per festeggiare la ricorrenza.

Pubblicità Pubblicità

Viene così ricambiata la visita ufficiale dello scorso aprile nella città ceca, con una delegazione di cui fanno parte, assieme al vicesindaco e responsabile per le relazioni internazionali Petr Burgr, rappresentanti della municipalità e membri di associazioni cittadine e culturali di Praga1 per approfondire la conoscenza delle Feste Vigiliane e con l’intento di realizzare un evento simile in Repubblica Ceca.

Presente alla cerimonia anche Kirstin Bauch, neo sindaca dell’altra gemellata di Trento, Berlino Charlottenburg Wilmersdorf.

“Spero davvero che i nostri gemellaggi possano crescere. Che tante ragazze e ragazzi, scolaresche, associazioni nei prossimi mesi possano salire su un treno per raggiungere Praga o Berlino (e viceversa)” ha affermato il sindaco Franco Ianeselli, “Perché l’Europa è nata dalle relazioni e solo con le relazioni può crescere, prosperare e continuare ad essere continente della democrazia, del rispetto dei diritti umani e di quella pace che speriamo ritorni presto anche in Ucraina, oggi più che mai nei nostri pensieri.”

Pubblicità Pubblicità