Nazareno Molesini dice addio alla lega: «Non mi riconosco più nei suoi ideali»

«Dopo svariati anni di militanza per non parlare di anni da elettore, con immenso dolore per non parlare della enorme delusione, ed una grande riflessione sento di non appartenere più alla Lega Salvini premier» – Esordisce così la nota di Nazareno Molesini per anni punto di riferimento del carroccio in val di Non ed in particolar modo a Cles.

Anche l’ormai ex militante della lega critica l’entrata dei Salvini nel governo Draghi, ma anche qualche comportamento sulla gestione provinciale del partito dopo l’addio di Maurizio Fugatti diventato poi governatore della provincia autonoma di Trento.

«Il primo errore – continua Molesini – è stata la chiusura in una sorta di cerchio magico con i soli amici (tra virgolette) che volevano solo la scena ed lo scranno, a volte con post che cadevano nel ridicolo tipo le uova davanti la sede del PD. Il secondo la gestione nella scelta dei candidati alle provinciali, dove una scelta diversa e maggiormente territoriale avrebbe incrementato ancora di più il bottino di consiglieri per la lega»

Pubblicità Pubblicità

«Per quanto riguarda il governo Nazionale – incalza Molesini – è sotto gli occhi di tutti del disastro che sta facendo Salvini, a partire dall’adesione al governo Draghi, l’alleanza col PD, alla rielezione di Mattarella e alla sfiducia al governo Conte 1».

E ancora: «Non mi riconosco più in un partito che ha perso ogni ideale e che ora abbandonerà anche i simboli che ci identificavano. Essendo appassionato di politica continuerò a seguirla, ma per ora non aderirò a nessuna forza politica. Spinto da senso civico andrò sempre a votare ma guardando la persona e non il partito soprattutto per le provinciali, poi mai dire mai che non trovi qualche forza politica che rispecchia i miei ideali come mi sono rispecchiato per anni in Lega».

Nazareno Molesini ha avuto parole di rispetto e stima nei confronti dell’assessora Giulia Zanotelli per come ha gestito la lega in valle di Non negli ultimi anni. «Lei ha sempre cercato di non fare rientrare in lega quelli che l’avevano abbandonata dopo lo scandalo Bossi e che volevano tornare a viaggiare sul carro che nel frattempo era diventato vincitore, e questo le va riconosciuto»