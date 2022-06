Arresto Mines Hodza: l’attentato era previsto in agosto a Riva del Garda

Pubblicità

Emergono altri inquietanti particolari su Mines Hodza, il cittadino nato in Italia di origine kosovara e residente nel Basso sarca arrestato il 18 giugno dai Carabinieri del Ros, con l’accusa di stare progettando un attentato terroristico in Trentino.

Mines Hodza, perfettamente integrato nel nostro sistema sociale, incensurato e impiegato come perito chimico è indagato, agli arresti domiciliari con il braccialetto, per associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, arruolamento ed addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale.

Insieme a lui è indagata anche la giovane moglie 18 enne che – secondo le intercettazioni – sarebbe stata disponibile al martirio in nome dello Stato islamico. La giovane dopo l’attentato aveva deciso di trasferirsi subito in Nigeria per raggiungere l’ISIS.

Nella decisione sull’applicazione della misura cautelare, l’A.G. è stata determinata dalla necessità di garantire un percorso di deradicalizzazione dell’indagato, nel quale avrà un ruolo fondamentale la famiglia di origine, perfettamente integrata nel tessuto sociale italiano.

Circa un mese fa il giovane di origini kosovare aveva organizzato una “prova” di quello che sarebbe avvenuto nei tempi decisi seguendo scrupolosamente le abitudini e il rito dei più efferati terroristi che hanno lasciato una scia di sangue in tutto il pianeta. Ha pregato chiedendo il coraggio per compiera la strage, (ripreso dalle telecamere installate in casa sua di nascosto dai Ros) per poi viaggiare verso Riva del Garda dove invece di una bomba ha fatto esplodere per «prova» un petardo.

L’indagine dei carabinieri dei Ros era partita nel febbraio 2022 su indicazione dell’Fbi che aveva segnalato l’accelerazione nel processo di radicalizzazione di Mines Hodza negli ultimi mesi.

Il presunto terrorista attraverso la rete aveva cominciato a chiedere informazioni su come fare “una torta”, cioè l’ordigno che avrebbe probabilmente compiuto la strage e aveva cominciato a variare il suo aspetto fisico facendosi crescere òa barba lunga e rasandosi i capelli.

Nel corso dell’operazione, sono state eseguite alcune perquisizioni che hanno consentito di sequestrare materiale informatico e prodotti chimici – precursori per la fabbricazione di ordigni esplosivi – consegnati al Raggruppamento Investigazioni Scientifiche per gli accertamenti tecnici. (clicca qui per vedere le immagini delle telecamere installate in casa di Mines Hodza)