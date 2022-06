Violento tamponamento tra 3 veicoli, 4 feriti e traffico in tilt sulla statale 43

Pubblicità

L’incidente è accaduto oggi, sabato 25 giugno, pochi minuti prima delle 12:00 lungo la strada statale 43 al bivio con la strada provinciale 235 a nord dell’abitato di Mezzolombardo nei pressi di Maso Cervara poco dopo la galleria della Rupe .

Per cause in corso di accertamento tre veicoli che procedevano verso nord si sono tamponati in maniera violenta coinvolgendo 4 persone.

Sul posto sono giunti in massa i soccorsi con tre ambulanze dei sanitari del 118 e della croce bianca della Rotaliana e Trento e vista la grave dinamica dell’incidente è stato attivato anche l’elicottero atterrato direttamente sulla strada statale poco prima dell’incidente.

In supporto al personale sanitario sono giunte le squadre dei vigili del fuoco di Mezzolombardo che hanno anche aiutato il personale dell’elicottero.

Per compiere tutti i rilievi del caso sono arrrivate sul luogo dell’incidente le pattuglie della polizia locale della Rotaliana e Koenigsberg che hanno anche gestito il traffico risultato molto intenso con code in entrambe le direzioni e nella galleria della Rupe.

I feriti, tre uomini 29 36 e 40 anni, dopo essere stati stabilizzati sono stati trasportati al Santa Chiara. Una quarta persona, un 62 enne, sarebbe stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Cles per gli opportuni accertamenti.

