Varone: ecco le istruzioni sulla nuova viabilità

Pubblicità

Pubblicità



Sarà recapitato tra sabato e domenica nelle case di circa 1700 famiglie di Varone e dintorni un volantino che illustra dettagliatamente le modifiche alla viabilità che saranno introdotte lunedì 27 giugno.

Com’è noto, nell’ambito di un progetto generale di miglioramento della viabilità urbana che pone particolare attenzione alla sicurezza e alla vivibilità per le utenze fragili, l’amministrazione comunale ha progettato di intervenire sull’asse viario costituito da via delle Cartiere e via Venezia, che recenti rilevazioni compiute dalla Provincia (su richiesta del Comune di Riva del Garda) hanno confermato essere percorso da volumi di traffico molto rilevanti, inadeguati alle caratteristiche della strada (che attraversa un centro abitato, è intervallata da numerose intersezioni e in alcuni tratti ha una larghezza contenuta), e con velocità di percorrenza sostenute, ben superiori ai limiti di velocità esistenti e a criteri ragionevoli di sicurezza.

Per limitare, al contempo, il volume di traffico e la sua velocità, il piano -realizzato dall’Area opere pubbliche e ambiente del Comune- ha individuato due misure: la sopraelevazione di alcuni tratti della sede stradale (sia per rallentare la marcia dei veicoli, sia per rendere più agevole e sicuro l’attraversamento da parte dei pedoni) e l’istituzione di tratti a senso unico (che consentiranno sia di ridurre il traffico di attraversamento, sia di ottenere lo spazio necessario per delimitare i passaggi pedonali). Le misure sono state illustrate alla cittadinanza nel corso di un incontro pubblico e confrontate con una serie di osservazioni pervenute in quella e in altre sedi.

Pubblicità Pubblicità

Nel volantino, che sarà recapitato da un gruppo di giovani volontari, è descritta, con l’ausilio di una mappa, la nuova regolamentazione a senso unico, più il dettaglio, tratto per tratto, dei restanti interventi (la creazione di quattro zone rialzate di rallentamento, lunghe fra 13 e 15 metri, una nuova fermata del bus e nuovi attraversamenti pedonali).

Inoltre si informa dell’istituzione, da metà luglio, di un nuovo servizio di bus a chiamata, in considerazione della soppressione della linea 2 del trasporto pubblico. Il nuovo servizio funzionerà tramite una app gratuita, Bus&Go, con cui sarà possibile richiedere il minibus, che si recherà in tempi brevi dove richiesto e porterà l’utente a destinazione (nell’ambito dell’Alto Garda).

Il senso unico sarà in direzione da nordovest verso sudest (dalle cascate verso il paese) e riguarderà (partendo da monte, cioè dalla zona della cascata) i seguenti tratti:

Pubblicità Pubblicità



● dall’incrocio con via Bozzoni (dopo il parcheggio delle cascate di Varone e la cappella Bozzoni) fino all’incrocio con via Ferrari (la stradina che conduce a piazza della Chiesa) e via Mazzano;

● il secondo tratto a senso unico (sempre in direzione da nordovest verso sudest, cioè scendendo dalla zona delle cascate) sarà dall’incrocio con via Fornasetta fino alla statale 45 bis;

● sulla statale 45 bis si circolerà a senso unico dall’incrocio con via Venezia fino al vivaio Frizzi (nei pressi della rotatoria della nuova circonvallazione), in direzione da ovest verso est (da Riva del Garda verso Arco).

Martedì inizieranno anche i lavori di realizzazione delle aree sopraelevate; per le tre in via Cartiere, trovandosi in tratti a senso unico non ci saranno ripercussioni sulla viabilità; per quella in via Venezia la circolazione sarà a senso unico alternato sulla metà carreggiata libera dai lavori.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità