Lago di Garda, maltempo: due famiglie irlandesi salvate dalla guardia costiera

Sono due nuclei familiari di otto le persone, di nazionalità irlandese, tra cui quattro minori, quelli tratti in salvo nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 24 giugno, a circa 3 miglia dalla costa al centro tra le sponde bresciana e quella veronese.

E’ successo tutto intorno alle 17:00 quando una forte e improvvisa perturbazione proveniente da ovest ha attraversato il Lago di Garda, sospinta da venti fino a oltre 20 nodi che hanno creato un moto ondoso di oltre due metri d’altezza con pioggia battente che ha sorpreso i diportisti che, vedendosi in difficoltà per non riuscire a rientrare verso il porto di Peschiera, hanno richiesto soccorso tramite cellulare.

Immediato l’intervento dell’Equipaggio di Soccorso, pronto a muovere h24, che a bordo dell’unità navale GC A58, sotto il coordinamento della Sala Operativa della Guardia Costiera di Salò, mollava gli ormeggi e dirigeva alla sua massima velocità verso le coordinate geografiche fornite dai diportisti.

Dopo circa 15’ i guardiacoste raggiungevano l’unità a centro lago e procedevano al trasbordo dei diportisti, per dirigere verso il porto più vicino che risultava essere quello di Dusano del Comune di Manerba.

Una volta ormeggiati, per i due nuclei familiari solo tanto spavento, ma alla fine non è stato necessario l’intervento di assistenza sanitaria in banchina.

La Guardia Costiera del Lago di Garda evidenzia che è di fondamentale importanza, prima di accingersi ad intraprendere una qualsiasi navigazione, anche se di breve durata, verificare preventivamente le previsioni metereologiche, ormai molto attendibili e facilmente reperibili e consultabili dai siti internet meteo, nonché da applicazioni meteo installate sui cellulari.

