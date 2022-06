Grande adesione all’iniziativa del dottor Devigili: più di 120 cittadini al gazebo in piazza per controllare la pressione

Pubblicità

Ha avuto un’ottima adesione l’iniziativa intitolata “Abbassa la pressione”, organizzata dal dottor Giorgio Devigili, cardiologo e responsabile del Centro Sanitario San Giovanni di Mezzolombardo.

Nella mattinata di oggi, sabato 25 giugno dalle 9 alle 12, sono stati 122 i cittadini che si sono recati al gazebo, allestito nella piazza antistante il bar Al Corso a Mezzolombardo, dove una piccola équipe medico-infermieristica era presente per sensibilizzare le persone sull’importanza del controllo della pressione arteriosa come misura di prevenzione delle malattie cardiovascolari, in particolare ictus e infarto.

A tutti è stata provata gratuitamente la pressione e, a chi lo desiderasse, sono stati offerti consigli utili a migliorare il nostro modo di vivere.

«Ringraziamo i 122 cittadini (75 femmine e 47 maschi) che stamattina si sono sottoposti, sotto il gazebo in piazza, al controllo della loro pressione arteriosa – commenta il dottor Devigili –. 29 cittadini, pari al 24%, sono risultati avere valori pressori sopra i limiti di norma di 140/90 mmhg. A loro è stato consigliato di controllare la pressione per due volte al giorno nei successivi 7 giorni, annotando i valori sul diario da noi consegnato, con successivo controllo presso il proprio medico curante per intraprendere eventuali accertamenti e/o terapie».

A tutti i cittadini è stato consegnato un modulo colmo di utili consigli per uno stile di vita sano e bilanciato, allo scopo di ridurre il rischio cardiovascolare.

«È stata un’esperienza umana e professionale molto arricchente e formativa» conclude il dottor Devigili.

