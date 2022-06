Gas, Germania alza il livello di allerta: ridurre l’utilizzo d’estate per riempire i depositi

Pubblicità

Se un anno fa il metano veniva scambiato a 19 euro, ad oggi dopo il conflitto, la pizza di Amsterdam segna aumenti preoccupanti, arrivando fino a 133 euro megawattora.

È chiaro quindi, come il tetto europeo al prezzo del gas russo, venga ritenuto lo strumento migliore per contenere le quotazioni del gas, tanto che sarà tema il dibattito a Bruxelles.

Inoltre, l’inserimento di un tetto al prezzo del gas permetterebbe di contenere l’inflazione, ma potrebbe anche alleggerire l’arma di pressione utilizzata dalla Russia. Un accordo inizialmente osteggiato dalla Germania, che dopo gli ultimi tagli alle forniture del gas, potrebbe cambiare posizione.

In settimana, infatti, il ministro dell’economia tedesco ha dichiarato che il gas è una merce rara e per questo sarà necessario ridurre l’utilizzo in estate per riempire i depositi. Nel suo discorso avrebbe poi annunciato che per garantire l’approvvigionamento al Paese, sarà alzato il livello di allerta, passando al secondo grado di intervento. Sullo sfondo, il timore è che si possa arrivare al razionamento. Decisine, che porterebbe un impatto negativo per l’economia tedesca, con effetti a cascata sull’intera ripresa della zona euro.