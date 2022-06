Fulmine colpisce una pianta sul doss Trento, Ianeselli: «Vivi per miracolo». Tre feriti

Pubblicità

Poteva avere conseguenze ben più gravi il fulmine che nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 24 giugno, intorno alle 18:30 ha colpito un cedro nell’area del mausoleo di Cesare Battisti sul Doss Trento mentre era in corso la cerimonia dell’arrivo della staffetta alpina nell’ambito delle celebrazioni per i 150 della costituzione del corpo degli alpini.

Il forte temporale che stava colpendo la zona di Trento ha scatenato un fulmine che ha colpito un grosso cedro abbattendolo e travolgendo una struttura adiacente al mausoleo. Le grosse schegge del tronco sono schizzate dappertutto. L’albero è stata praticamente disintegrato.

Nessuno è rimasto ferito in modo importante. Anche se 2 persone, un uomo di 48 anni e una donna 31 enne, sono stati trasportati per dei controlli al pronto soccorso del santa chiara di Trento.

Per loro solo leggere contusioni e un grosso spavento. Un 51 enne è stato invece soccorso sul posto.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con due ambulanze per prestare le prime cure alle persone persone coinvolte. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco permanenti che hanno messo in sicurezza la pianta.

Sul posto per presenziare alle celebrazioni erano presenti anche il Sindaco Ianeselli e il vice sindaco di Trento Roberto Stanchina. Miracolosamente nessuno si è ferito. Ecco io non sono credente, ma forse è da accendere un cero a San Vigilio…» – ha dichiarato Franco Ianeselli. Il boato sprigionato dal fulmine si è sentito per tutta la città facendo sobbalzare numerosi cittadini.

