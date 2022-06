Assicurazioni on line moto: ricerche in aumento sui portali comparatori

Pubblicità

L’assicurazione moto è obbligatoria per chiunque sia in possesso di un veicolo con cui circolare in strada oppure che parcheggia regolarmente su suolo pubblico.

Essendo dunque una spesa fissa, la tendenza da parte degli amanti delle due ruote è quella di andare alla ricerca di prodotti assicurativi con cui risparmiare sul premio e abbattere parzialmente i costi durante l’anno.

In particolare, è interessante notare come sempre più spesso i motociclisti si rivolgano al web, in quanto le assicurazioni on line moto permettono spesso di beneficiare di un interessante rapporto qualità prezzo.

Si tratta di una tendenza confermata in modo indiretto anche dai portali specializzati, dove le ricerche per le polizze moto toccano le percentuali maggiori, insieme a quelle dei prodotti per gli autoveicoli.

Se quindi hai necessità di risparmiare sul premio, controlla le assicurazioni on line per la tua moto su 6sicuro, sito di comparazione dov’è possibile mettere a confronto nel dettaglio le migliori proposte delle principali compagnie del momento.

Assicurazione moto online: come richiedere il preventivo – Per avere una prima idea di preventivo per un’assicurazione on line per la moto, si può procedere anche se non la si è ancora acquistata, purché si possa già indicare il modello e la cilindrata.

A differenza di un’auto, infatti, le moto tra i 150 e i 400 cc hanno necessità di una patente di tipo A e quindi una guida più esperta che abbasserà il premio annuo della polizza, al contrario di quelle di cilindrata inferiore.

Non solo, ma per una moto è più facile che la Compagnia Assicurativa possa proporre la formula di sospensione temporanea della polizza nei mesi invernali, quando è possibile che non si utilizzi lo scooter o la moto.

Sarà fondamentale anche la classe di merito, che diminuisce fino alla prima man mano che passano gli anni dal conseguimento della patente senza aver cagionato sinistri. Esistono anche le cosiddette formule bonus-malus, nelle quali basta corrispondere una franchigia in caso di sinistro di piccola entità per non vedersi aumentare la classe di merito. In alternativa, se in famiglia vi sono altri componenti che guidano la moto con classe inferiore, ci si può avvalere della Legge Bersani per ottenere la medesima.

Altri elementi richiesti in fase di preventivo, pressoché fondamentali per il premio finale, sono il ricovero del mezzo, se in strada o in garage, e la presenza di antifurto, nonché la sua tipologia (meccanico o elettronico). In linea di massima, saranno determinanti anche il numero di marce e, più genericamente, il rapporto tra il peso della moto e la cilindrata.

Basterà completare la richiesta con i propri dati identificativi completi di città di residenza (le più trafficate sono considerate maggiormente a rischio di sinistro), età e attività lavorativa.

Alla fine si potranno avere più risultati perfettamente comparati tra loro, con le differenze che riguarderanno non solo il premio finale, ma magari anche la possibilità di suddividerlo mensilmente, semestralmente oppure corrisponderlo in un’unica soluzione una sola volta l’anno.

Le garanzie accessorie da valutare per l’assicurazione moto on line – Le coperture accessorie per una moto sono pressoché sovrapponibili a quella di un veicolo a quattro ruote. Persino la Tutela legale, che in caso di controversia copre le spese dei legali coinvolti, oppure la più complessa Rinuncia alla rivalsa.

Si tratta di una modalità che impedisce alla Compagnia assicurativa di rivalersi di un risarcimento concesso nei confronti del conducente in presenza di elementi dimostrabili che mettono in dubbio la sua buona condotta. Si tratta di coperture molto particolari che possono far aumentare il costo finale, quindi vanno inserite solo se lo si ritiene davvero necessario.

Molto più diffuse sono la Furto e incendio, che riguarda soprattutto i mezzi nuovi che vengono parcheggiati in strada. Oppure il Soccorso stradale che rimorchia la moto in caso di sinistro e la trasporta all’officina autorizzata più vicina.

Molto cliccate sono anche la Polizza cristalli, la Atti Vandalici e la Eventi Naturali, che vanno valutate soprattutto in caso la moto si trovi all’esterno e in condizioni di reale rischio. Ovviamente, di volta in volta, si può valutare con attenzione ogni singola copertura, modulando il preventivo finché non sarà davvero aderente alle proprie esigenze.

