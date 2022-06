Addio a Giorgia Depaoli: “Sei stata un faro, un esempio. Ci hai dimostrato che un mondo diverso è possibile e necessario.”

Pubblicità

Pubblicità



Si è spenta ieri all’età di 49 anni – e dopo una battaglia contro la malattia – Giorgia Depaoli. Una persona eccezionale, generosa, una di quelle rare e non semplici da trovare.

Solo due anni fa le era stato conferito dal presidente Mattarella il titolo di Cavaliera al Merito della Repubblica. (qui articolo)

Impegnata da anni nella cooperazione internazionale e da tempo funzionario dell’ONU, è stata una delle persone che hanno permesso all’Italia di resistere all’impatto della pandemia negli ospedali nel 2020. (QUI il pezzo nel dettaglio) Straordinaria ed altruista, non aveva esitato a mettersi a disposizione dei più fragili nel momento del bisogno.

Pubblicità Pubblicità

“La ricorderemo così, sorridente, disponibile, generosa. Il volto migliore di Trento durante la fase più cupa della pandemia, quando Giorgia Depaoli è passata con naturalezza dalla cooperazione internazionale all’impegno per i trentini in difficoltà tanto da essere nominata cavaliere al merito dal presidente Mattarella. Grazie Giorgia. Sei stata un faro, un esempio. Ci hai dimostrato che un mondo diverso è possibile e necessario.” ha scritto il Sindaco di Trento Franco Ianeselli su Facebook.

Tantissimi i messaggi e le parole di conforto sui social.

“Oggi è una giornata tristissima per il CAM. La scomparsa di Giorgia Depaoli lascia un grandissimo dolore nei nostri cuori.

Con lei abbiamo fatto i primi passi in Mozambico a Caia più di venti anni fa. Poi ci era stata vicino in molte fasi del progetto Caia fino a lavorare con noi a Trento nel 2017-2018. Meno di un mese fa si era messa a disposizione per una formazione allo staff su come progettare tenendo l’attenzione sulle tematiche di genere, l’ambito in cui era maggiormente esperta ed appassionata. Ed è merito suo se ora a Caia esiste un gruppo di donne volontarie per la parità di genere ed i diritti. Una grande donna! Orgogliosi di averla avuta come amica” – CAM – Trentino con il Mozambico

Pubblicità Pubblicità



“[…] Ti chiamavo di “donna-coraggio”. Sì, non avevi paura di metterti in gioco, di andare a diffendere i diritti umani, soprattutto delle donne, nelle zone di conflitto e guerra. Avevi un cuore grande e sono stato fortunato per aver condiviso con te dei momenti di splendida bellezza e pura magia, di meditazione e apprendimento, di lavoro e divertimento, di gioia e di tanti sorrisi. […]” – Paolo Lima

“La tua forza e la tua passione mancheranno a questo mondo. […]”

La sua mancanza è certamente uno di quei vuoti che saranno impossibili da colmare in regione e nel mondo. La sua morte lascia nel dolore il papà Franco e la mamma Maria Luisa, insieme al fratello Roberto.

I funerali saranno celebrati lunedì 27 giugno alle 10.00 alla chiesa parrocchiale di san Carlo

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità