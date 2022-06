Tragedia a Caldonazzo: perde la vita mentre fa il bagno nel lago

Pubblicità

Dramma a Caldonazzo: poco dopo le 12 di oggi, venerdì 24 giugno 2022, una donna classe 1936 è annegata mentre faceva il bagno nel lago.

Probabilmente vittima di un malore, per la donna non c’è stato più nulla da fare. A trasportarla a riva per cercare di soccorrerla, due persone in canoa che l’hanno vista in difficoltà.

A chiamare i soccorsi è stata un’amica, con cui si trovava alla spiaggia della Ca’ Rossa per rinfrescarsi. Sul posto sono subito accorsi gli operatori di Spiagge Sicure, il medico rianimatori ed i Carabinieri di Borgo Valsugana.

