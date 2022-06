Studenti qualificati e diplomati all’UPT di Cles: ecco l’elenco

Pubblicità

Si è concluso l’anno scolastico 2021/22 all’UPT (Università Popolare Trentina) – Scuola delle Professioni per il Terziario di Cles, e per le classi 3a e 4a la scuola è proseguita con gli esami di qualifica e di conseguimento del diploma.

Soddisfatto il Direttore Walter Iori, che commenta: “Sono 61 i qualificati ed i diplomati nel settore dei servizi amministrativi e commerciali presso il nostro Istituto. Gli allievi qualificati avranno la possibilità di proseguire gli studi con il quarto anno per ottenere il diploma professionale di Tecnico dei Servizi di Impresa o di Tecnico Commerciale delle Vendite, quest’ultimo percorso innovativo con approfondimento del commercio on-line e web marketing.

Inoltre con l’attivazione del ‘percorso annuale per il conseguimento dell’esame di Stato’ nel settore servizi commerciali, gli allievi dell’UPT di Cles potranno sostenere successivamente l’esame per la Maturità statale presso la sede di Trento. Si potrà concludere quindi con la maturità un percorso formativo che inizialmente prevedeva solamente tre anni e che ora apre le porte addirittura all’università”.

Prosegue Iori: “Nel corso dell’anno scolastico gli allievi di 3a e di 4a hanno potuto conoscere realmente il mondo del lavoro, frequentando per oltre tre mesi il percorso di formazione aziendale all’interno di imprese, uffici, negozi, e realtà produttive del territorio. A questo proposito risulta doveroso il ringraziamento a tutte le aziende che hanno ospitato i nostri studenti in tirocinio, dando loro la possibilità di crescere professionalmente e farsi apprezzare per le competenze realmente spendibili nel mondo del lavoro.

Molto apprezzate le settimane linguistiche in Germania ed in Irlanda, organizzate nonostante il difficile periodo della pandemia, che hanno dato la possibilità a molti studenti delle classi terze e quarte di approfondire le lingue straniere e sostenere all’estero la certificazione linguistica di livello B1 o B2. Inoltre la scuola segnala due studentesse che hanno ottenuto il punteggio massimo di 100/100, rispettivamente Blinera Mehmeti e Lia Magnoni“.

C’è tempo ancora qualche giorno per iscriversi ai percorsi di formazione professionale o per decidere di cambiare scuola o istituto superiore precedentemente frequentato.

Serve ovviamente il nulla osta della scuola dalla quale si chiede il trasferimento ed un colloquio con il Direttore del Centro.

Di seguito l’elenco degli allievi qualificati e diplomati con il voto espresso in centesimi:

Operatore ai servizi di vendita: Aida Berisha 78, Loris Fedrigoni 70, Chiara Iob 90, Lia Magnoni 100, Andrea Marchio 70, Morena Pezzella 87, Darius Costel Pop 60, Shagun Saini 70, Christopher Torresani 65, Jacopo Francesco Vegher 64, Veronica Zanon 65, Asia Linda Ballisai 87, Melisa Besic 62, Bukuroshe Bulla 67, Gaia Chillon 97, Surbhi Duggal 92, Rania Fdiouich 61, Ernest Guzja 63, Betzabeth Zenaida Saenz Guzhnay 69, Marco Schwarz 72, Nicolò Sinacciolo 60, Liam Honoree Sing Nloga 61, Sharon Tommasini 82.

Operatore ai servizi di impresa: Josè Albuzzi 85, Ana Aliaj 73, Emine Gjepali 62, Melissa Gjepali 76, Paul Rares Ivascu 73, Ibrahim Jaouhari 81, Harmin Kaur 77, Komalpreet Kaur 80, Hurie Krreci 97, Besma Sabrina Nahad 95, Nicholas Pileggi 90, Bisma Safdar 82, Rebecca Sorace 83, Hatidje Sulejmani 90, Ilaria Troka 67, Francesca Wegher 92.

Tecnico Commerciale delle Vendite IV anno: Sofia Biasi 71, Katia Dalpiaz 86, Andrei Danilasciuc 88, Alessio Gennara 98, Blinera Mehmeti 100, Ana Maria Norica Timis 86, Daniel Valentinelli 64, Yllka Zymeri 70.

Tecnico dei Servizi Amministrativi e Contabili IV anno: Ioanna Bampa 68, Miriam Di Fiore 68, Jasmine Ezzamrani 79, Anna Fauri 98, Nora Gmih 98, Laila Id Bouhe 87, Zakariya Jaouhari 71, Olta Kusi 85, Giorgia Melchiori 67, Naina Khattar Saharan 85, Elisa Claudia Salagean 80, Baftije Sulejmani 88, Sara Tatomir 65, Asia Turri 98.