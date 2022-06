Sorpasso suicida nella galleria di Taio – IL VIDEO

Pubblicità

Il sorpasso a dir poco azzardato è avvenuto oggi verso le 13.00 all’interno della galleria di Taio.

Il tratto di strada è di per se pericoloso, ma il conducente dell’autovetura che procedeva verso Trento, verso la fine della galleria si è avventurato in un sorpasso molto pericoloso all’approssimarsi di una curva e sulla linea continua doppia.

La visibilità in quel tratto di strada è anche davvero discutibile e rischiosa per il possibile abbaglio del sole. Per fortuna in senso contrario in quel momento non stava transitando nessun veicolo. (clicca qui per vedere il video)

