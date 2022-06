Femminicidio di Merano, uccise la moglie con 43 coltellate: contestata l’aggravante della crudeltà

Pubblicità

Il prossimo 5 luglio si svolgerà l’udienza in Cassazione per il caso di femminicidio di Alexadra Riffeser, la donna di Merano, madre di due bimbe che il 24 settembre 2018 fu uccisa con 43 coltellate e tre diversi coltelli da suo marito, Johannes Beutel.

Inizialmente Beutel era stato condannato in primo grado ad una pena di 30 anni con rito abbreviato per omicidio volontario aggravato. Condanna, che venne confermata dalla Corte d’assise.

L’aggravante della crudeltà, confermata dai giudici, viene ora però messa in discussione dalla difesa di Beutel. Secondo in suoi avvocati, infatti, il numero di coltellate non si tradurrebbero automaticamente con l’aggravante della crudeltà.

Nel caso in cui questa interpretazione dovesse essere accolta dalla Cassazione, l’ex marito di Alexandra potrebbe ottenere una condanna più leggera.

