Crollo soffitto 118: non è riconducibile alle demolizioni del piano di sopra

Pubblicità

Pubblicità



La notte scorsa in un locale dell’ospedale di Cavalese utilizzato da Trentino Emergenza si è incidentalmente staccata una parte di controsoffitto di circa 3 metri quadri.

La causa è il cedimento del profilo perimetrale di supporto. Non ci sono state conseguenze per gli operatori che utilizzano il locale.

L’azienda sanitaria trentina rende noto che il profilo perimetrale del controsoffitto, fissato con chiodi all’intonaco di una trave, ha ceduto per un distacco localizzato dell’intonaco.

Pubblicità Pubblicità

Al piano superiore sono in corso da giorni delle demolizioni per realizzare il nuovo poliambulatorio, ma il cedimento non pare tecnicamente riconducibile direttamente alle demolizioni.

La parte di controsoffitto che ha ceduto è stata rimossa completamente e sono stati precauzionalmente levati anche i pannelli di tutto il locale. È stato posizionato un temporaneo telo di nylon fissato ai profili del controsoffitto. Nel pomeriggio il locale è tornato nuovamente agibile e si prevede di realizzare a breve un nuovo controsoffitto.

È stato effettuato un controllo visivo anche degli altri controsoffitti dei locali attigui per verificarne lo stato di conservazione e stabilità; si prevede di rifare il controsoffitto anche di un secondo locale di Trentino Emergenza nel quale sono stati rimossi alcuni pannelli.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità