Auto si schianta contro il muro, si ribalta e prende fuoco: due morti e due feriti gravi

Si è aggravato il drammatico bilancio dell’incidente stradale accaduto nella tarda serata di ieri, giovedì’ 23 giugno, pochi minuti prima di mezzanotte sulle strade bresciano nel centro abitato di Lumezzane in val Trompia

L’auto condotta da un 31 enne con a bordo altri 3 giovani mentre stavano percorrendo le strade della cittadina a velocità molto sostenuta ha cominciato a sbandare andando a schiantarsi contro un muro ribaltandosi e prendendo fuoco.

Che l’auto precodesse ad alta velocità è stato confermato da una pattuglia di carabinieri della stazione di Concesio, impegnata nelle operazioni di controllo del territorio, che aveva incrociato la vettura poco prima dell’incidente in Piazzale Europa.

I militari hanno deciso di seguirla, ma non hanno fatto in tempo a fermarne la corsa, pochi istanti dopo aver imboccato via Brescia infatti i giovani si sono schiantati.

I carabinieri hanno visto le fiamme alzarsi dal cielo e si sono trovati davanti un inferno di fuoco e lamiere.

I carabinieri non hanno perso tempo sono scesi dalla macchina e si sono lanciati tra le fiamme cercando di estrarre tutti gli occupanti, ma sono riusciti a trarre in salvo solo i tre passeggeri.

Il 31 enne Marco Rossi residente a Carcina, che era alla guida della vettura, è stato l’unico a non essere estratto dalla macchina in fiamme. L’intervento delle squadre dei vigili del fuoco di Lumezzane e del comando di Brescia sono riusciti a spegnere l’incendio ed estrarre così il corpo della vittima.

Purtroppo nella mattinata odierna il secondo occupante, Giorgio Botti 19 enne residente in valle, nonostante il tempestivo trasporto al ospedale civile di Brescia non è riuscito a sopravvivere per le lesioni ed ustioni troppo gravi riportate sul corpo nonostante il disperato tentativo di salvarlo da parte dei medici.

Gravi gli altri due amici 19 e 21 anni ricoverati con ustioni al ospedale civile di Brescia e il centro grandi ustionati di Verona. Per ricostruire la dinamica e compiere tutte le formalità di rito sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Gardone Val Trompia

