Alto Adige, ritrovato il corpo senza vita dell’escursionista disperso a Racines: precipitato a Malga Calice a 1.500 m slm

Pubblicità

Pubblicità



L’allarme è scattato ieri, quando un turista tedesco di 82 anni non ha fatto più ritorno, dopo essere partito in mattinata per un’escursione in montagna.

Per le ricerche si sono attivate squadre del Soccorso Alpino di Racines, i Vigili del Fuoco Volontari, la Guardia di Finanza e i carabinieri proseguite fino alle 4 del mattino. Qualche ora dopo, verso le 9.00 di questa mattina, 24 giugno il tragico ritrovamento. Stando ad una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe precipitato nella zona di Malga Calice a 1500 metri di altezza.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità