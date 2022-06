A Roverè della Luna la Festa Alpina con inaugurazione delle nuove strutture in località Pianizzia

Pubblicità

È in programma dopodomani, domenica 26 giugno 2022, la Festa Alpina in località Pianizzia, organizzata dal Gruppo Alpini e dall’amministrazione comunale di Roverè della Luna. Sarà anche l’occasione per inaugurare le nuove strutture realizzate.

Si comincia alle 9 con intrattenimento e giochi vari, mentre alle 11 sarà celebrata la messa nella chiesetta alpina.

Alle 11.40 è in programma la benedizione e l’inaugurazione delle nuove strutture, cui seguirà un brindisi tutti insieme.

A mezzogiorno ci sarà il pranzo con menù Pianizzia (ai bambini sarà servita gratuitamente la pasta al ragù). Dopo pranzo la festa proseguirà in allegria.

In occasione della festa sarà consentito l’accesso alla località con trattori e veicoli 4×4. L’accesso sarà vietato a qualsiasi altro mezzo di trasporto e a tutti i tipi di moto.

L’evento è organizzato in collaborazione con la Pro Loco e i Vigili del Fuoco volontari di Roverè della Luna. Maggiori informazioni sono disponibili sulla locandina scaricabile dal sito comunale www.comune.roveredellaluna.tn.it

