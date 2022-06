Vaiolo delle scimmie, primo caso in Alto Adige

Pubblicità

Pubblicità



Anche in Alto Adige è arrivato il primo caso di vaiolo delle scimmie. L’Azienda Sanitaria informa che il paziente colpito si era presentato il 21 giugno al pronto soccorso, lamentando sintomi tipici della malattia, confermata poi da un tampone molecolare.

La persona sarebbe da poco rientrata da un viaggio in uno dei Paesi ritenuti a rischio, per questo è stata avviata un’indagine epidemiologica dei contatti più stretti. Dalla conferma del sospetto diagnostico, il paziente è stato ricoverato nel reparto malattie infettive in condizioni non gravi.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità