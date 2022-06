Scontro auto – moto sulla gardesana, ferita una motociclista

Pubblicità

L’incidente stradale è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 22 giugno, pochi minuti prima delle 18 sulla 45 bis della gardesana tra Arco e Riva del Garda lungo via Santa Caterina poco prima della frazione di San Tomaso.

Una moto con a bordo una ragazza e una vettura si sono scontrate. La peggio è toccata alla motociclista che è finita rovinosamente sull’asfalto. Sul posto sono giunte le ambulanze dei sanitari del 118 e croce bianca dell’alto Garda che ha prestato le prime cure alla ragazza.

In supporto ai sanitari e per la pulizia della sede stradale è giunta sul posto una squadra dei vigili del fuoco volontari di Arco. Per appurare la dinamica dello scontro è intervenuta una pattuglia della polizia stradale di Riva del Garda. La ragazza dopo essere stata stabilizzata dai sanitari è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Arco. Il traffico ha subito grossi rallentamenti con lunghe code in entrambe le direzioni smaltite solo dopo circa 2 ore.

