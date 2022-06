Scintille tra i centri sociali e Claudio Cia: «Non sono al soldo di un’ideologia disumanizzante»

Pubblicità

I militanti del Centro Bruno manifesteranno il prossimo 29 giugno in piazza Dante in solidarietà a Cloe Bianco, (foto)la professoressa transgender che si è tolta la vita dandosi fuoco dentro la sua roulotte.

Nel 2015, all’anagrafe ancora con il nome di Luca Bianco, 50 anni, Cloe era un insegnante tecnico all’istituto di Agraria ‘Scarpa-Mattei’ di San Donà di Piave. Un giorno entrò in classe vestita in abiti femminili, mostrandosi ai suoi allievi per come veramente si sentiva.

“Cari ragazzi da oggi mi chiamerete Cloe” aveva esordito presendosi in minigonna, unghie laccate, caschetto biondo-cenere, ombretto alle palpebre, facendo sobbalzare gli studenti e facendo infuriare i genitori.

Da quel momento era iniziato il finimondo. Bianco fu sospeso dalle lezioni per tre giorni e il tribunale sentenziò che la sospensione era stata giusta perché «l'outing in così breve tempo, senza preparare adeguatamente le scolaresche, non era stato responsabile e corretto».

Il centro Bruno durante la manifestazione chiederà anche il ritiro immediato del disegno di legge del consigliere di Fratelli d’Italia Claudio Cia dove viene sancito il diritto di priorità dei genitori nella scelta del genere d’istruzione da impartire ai loro figli.

Nella nuova legge viene demolita la teoria Gender che vorrebbe dare spazio alla promozione della fluidità di genere o dell’identità sessuale, con un occhio all’insegnamento che dissocia in modo chiaro e trasparente l’identità sessuale dal sesso biologico.

I militanti del Centro Bruno manifesteranno davanti al palazzo della Provincia per essere ricevuti dal governatore Fugatti, eventualità che appare piuttosto remota visti i precedenti.

Chiamato in causa Claudio Cia ha subito replicato al centro Bruno: «Non ho la vocazione a stare zitto – ha replicato l’esponente di Fratelli d’italia – ignobilmente azerbinato a qualcuno che manifesta con arroganza e disprezzo chi è portatore di un diverso pensiero. Non sono al soldo di un’ideologia disumanizzante, che trasforma ogni parola contraria in un cappio con cui appendervi chi identifica come nemico. Non perdo il sonno per le opinioni di un gregge di pecoroni, tuttavia le rispetto e sono contento che ci sia spazio perché anche queste si possano palesare. Detto ciò, io non baratto la famiglia, dove tutto si genera, per piacere a qualcuno. Il ddl tanto osteggiato rivendica il principio del primato della famiglie sull’educazione dei figli e non specula su scelte di vita di studenti e professori. Tantomeno sulle tragedie. Prima di giudicare bisognerebbe conoscere ciò di cui si parla».

