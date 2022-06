Paura a Varone, con lo scooter si schianta contro il muro di una casa. Feriti padre e figlia

Pubblicità

Brutto incidente motociclistico sulle strade dell’alto Garda nella serata di ieri, mercoledì 22 giugno, pochi minuti dopo le 20:00 per la precisione nel centro abitato della frazione di Varone a Riva del Garda.

Uno scooter con a bordo padre e figlia mentre stava percorrendo lungo via Fornasetta, per cause in corso di accertamento, si è schiantato contro il muro di un’abitazione privata.

L’uscita di strada è stata autonoma e non ha coinvolto altri mezzi. Sul posto sono giunte due ambulanze dei sanitari del 118 e della croce bianca Alto Garda che hanno prestato i primi soccorsi alle due persone coinvolte e, vista la grave dinamica dell’incidente, è stato attivato anche l’elisoccorso atterrato in un prato poco distante al luogo dell’incidente. (foto)

In supporto al personale sanitario e al trasporto dell’equipe sanitaria le squadre dei vigili del fuoco rivani. Per compiere i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri del radiomobile di Riva.

Dopo essere stati stabilizzati padre e figlia sono stati trasferiti al Santa Chiara di Trento. Dalle prime informazioni giunte dai medici del pronto soccorso trentino l’uomo avrebbe riportato un poli trauma di media gravità.

Meno preoccupanti invece le condizioni della figlia che avrebbe riportato dei traumi non giudicati gravi.

