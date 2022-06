Fausto Iob gettato nel lago ancora vivo

Pubblicità

L’omicidio di Fausto Iob si arricchisce di nuovi particolari ancora più inquietanti. Il custode forestale infatti dopo la brutale aggressione sarebbe stato buttato nelle acque del lago di Santa Giustina ancora vivo.

Quindi Fausto Iob non sarebbe morto a causa dei diciotto colpi ricevuti, la maggior parte alla testa, ma per annegamento. Questo particolare renderebbe il delitto ancora più efferato, il 59 enne di Sanzeno infatti sarebbe stato ancora vivo quando è stato buttato nel lago.

Gli investigatori stanno comunque approfondendo molti altri punti interrogativi sulla vicenda. Mancano infatti per ora l’arma del delitto, e un vero movente e il quadro indiziario potrebbe riservare ancora molte sorprese.

Fausto Iob, aveva colto sul fatto David Dallago il giorno prima mentre stava rubando della legna di proprietà del Demanio. Era stato sicuramente richiamato per questo, anche perché era stato il custode forestale a far assumere il 37 enne boscaiolo di Predaia.

Anche se molti indizi accuserebbero il 37 enne, fermato e incarcerato a Spini di Gardolo, è giusto per il momento essere garantisti e quindi fermarsi solo alla «presunta» colpevolezza.

Dopo l’arresto David Dallago si era avvalso della facoltà di non rispondere e dopo il primo colloquio con Angelica Domenichelli, suo legale di ufficio, non sono emerse novità di rilievo.

Fatto importante che senza dubbio pesa sul Dallago è la pulizia della sua autovettura con la candeggina avvenuta poche ore dopo l’omicidio. Questo fa pensare che il delitto possa essere avvenuto lontano del punto del ritrovamento e che Iob sia stato trasportato nella macchina del Dallago nel punto dove è stato buttato nel lago ancora vivo.

All’esame dei Ris di Parma anche numerosi oggetti di proprietà di Iob rinvenuti in prossimità del luogo dell’omicidio.

Sono comunque troppe le cose che potrebbero portare ad una nuova svolta nel caso che sta diventando misterioso. Per ora gli indizi portano tutti verso il 37 enne David Dallago che a quanto pare anche prima del caso non era stato immune a combinare qualche altra «marachella».