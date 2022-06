Fai della Paganella, ecco il ticket online per la raccolta funghi

Pubblicità

Pubblicità



Il Comune di Fai della Paganella ha reso noto che è disponibile online il ticket per la raccolta funghi al link https://www.geoticket.it/?zone_id=538&tipo=funghi

Sarà sufficiente registrarsi al sito con un indirizzo e-mail ed effettuare il pagamento con carta di credito (Mastercard o Visa) oppure con Paypal.

Le tariffe che gli utenti dovranno versare, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione, sono: 10 euro per un giorno, 18 euro per tre giorni, 24 euro per sette giorni, 40 euro per due settimane, 60 euro per un mese, 120 euro per novanta giorni e 200 euro per centottanta giorni.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità