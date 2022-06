Eusalp, stamani a Palazzo Geremia la conferenza finale del progetto Interreg Alpgov2

Pubblicità

Due giorni all’insegna di Eusalp, la strategia macroregionale alpina di cui fanno parte 48 Regioni e Province di 7 Stati europei e la cui presidenza per il 2022 è in capo alla Provincia autonoma di Trento e alla Provincia autonoma di Bolzano.

Oggi 23 giugno, dalle 10 alle 13 a Palazzo Geremia si terrà la conferenza finale del progetto Interreg ALPGOV2 – “Enhancing the governance mechanism of the European strategy for the alpine region” che riassumerà i risultati tecnici raggiunti nel progetto.

AlpGov2 è un progetto che nasce con lo scopo di proporre uno nuovo modello di governance migliorativo nell’ambito della strategia europea delle Regioni Alpine, facendo tesoro dell’eredità dei risultati raccolti dall’esperienza precedente.

A seguire, nel pomeriggio e nella mattina di venerdì 24 giugno, ci saranno le riunioni dell’Executive Board (organo di governo) EUSALP presso il Castello del Buonconsiglio.

I delegati delle Regioni e Paesi membri EUSALP avranno poi l’opportunità di visitare Trento in occasione delle Feste vigiliane.

