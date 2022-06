È Bassma Fatih, infermiera del santa Chiara di Trento, la vittima dello scontro in A22

Pubblicità

E’ Fatih Bassma, la giovane 31 enne morta nella notte nello schianto avvenuto sull’autostrada del Brennero.

La sfortunata giovane di nazionalità marocchina, residente a Mezzolombardo lavorava come infermiera nel reparto di rianimazione al Santa Chiara di Trento.

Con la sua autovettura stava tornando da Vicenza quando sulla corsia nord ha tamponato un camion fermo in coda a causa di un precedente incidente.

La sua vettura è rimasta incastrata sotto il mezzo pesante. Fatih Bassma è morta sul colpo. All’origine della tragedia potrebbbe esserci un colpo di sonno o una distrazione visto che la polizia stradale non ha trovato segni di frenata.

Dopo la drammatica notizia è arrivato il cordoglio dell’Ordine degli infermieri per la prematura scomparsa della collega Bassma Fatih.

Incredulità, sgomento e una profonda tristezza per la notizia, arrivata questa mattina, a poche ore dall’incidente stradale occorso sull’autostrada A22 all’altezza di Trento. Sono queste le parole che meglio descrivono lo stato d’animo di tutta la comunità professionale infermieristica colpita dalla morte, improvvisa quanto tragica, di Bassma Fatih, Infermiera della Rianimazione dell’Ospedale S. Chiara di Trento.

“Tutti noi siamo senza parole – commenta il presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Trento Daniel Pedrotti -. Siamo distrutti da questa perdita: ci lascia una collega che metteva un entusiasmo e una professionalità rara, se non unica, nell’essere infermiera e in tutto quello che faceva. Piena di vita, con un’allegria e una positività incredibile, Bassma ha affrontato tutte le sfide di questo periodo di pandemia sempre al fianco dei pazienti e continuando ad investire sulla sua formazione universitaria per dare sempre il massimo nell’assistenza. Bassma è stata veramente un esempio, sia dal punto di vista professionale che umano”.

L’Ordine delle Professioni infermieristiche della Provincia di Trento esprime il suo cordoglio e vicinanza per la scomparsa della collega Bassma Fatih e si unisce al dolore, profondo, della sua famiglia e di tutti i colleghi che hanno condiviso con lei la professione in questi anni e che oggi ne piangono la prematura scomparsa. «Oggi siamo tutti più soli senza di te Bassma»

