Cles: ecco le 12 società sportive che riceveranno i contributi

Sono 12 le società sportive che riceveranno un contributo dal Comune di Cles.

Si tratta in particolare di Anaune Val di Non, Sci club anaune, Circolo tennistavolo Cles, Circolo tennis Cles, Atletica Val di Non e Sole, Anaune pallavolo, Uc Cles Val di Non, Asd budo defense, Asd Non solo bike, Thay gym Cles, Asd ginnastica vdn, Asd basket Val di Non.

L’impegno complessivo è di circa 65 mila euro e la ripartizione dei fondi, come spiega l’assessore allo sport Amanda Casula, «Tiene conto dello svolgimento di attività sportiva a favore dei giovani fino ai 18 anni e dei casi in cui si debbano sostenere costi per l’uso degli impianti sportivi. Sono favorite inoltre le attività di volontariato rivolte ai ragazzi fino ai 15 anni e quelle organizzate per venire incontro alle esigenze delle famiglie. Tra i criteri di calcolo del contributo ci sono anche la rilevanza economica e turistica delle attività proposte e le sinergie tra più società sportive».

