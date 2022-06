Attivo il servizio medico per i turisti sull’Altopiano della Paganella

Pubblicità

Sarà attivo fino al 16 settembre 2022 il servizio medico a favore dei villeggianti sull’Altopiano della Paganella.

Il servizio è attivo dal lunedì ai venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 con pagamento di 30 euro per visita ambulatoriale e di 40 euro per visita domiciliare. Sono esentati gli infortunati sul lavoro nel caso di primo intervento.

Per garantire condizioni di sicurezza e di tutela della salute per gli utenti e gli operatori sanitari nel periodo

post pandemia Covid-19, il servizio è erogato unicamente su appuntamento, ai fine di regolamentare gii accessi ed evitare gli assembramenti. L’accesso è consentito solo alla persona che richiede la prestazione, ma è ammessa la presenza di un accompagnatore per i minori, per le persone non autosuffìcienti o quando sia necessaria una mediazione linguistico-culturale.

Si accede all’ambulatorio nel rigoroso rispetto dell’orario di appuntamento, indossando la mascherina chirurgica, igienizzando le mani e garantendo il distanziamento di sicurezza.

Per le visite in ambulatorio o a domicilio è obbligatoria la prenotazione telefonando dalle 8 alle 9 e dalle 14 alle 15 al numero 335.8234451.

Durante le ore notturne, nei giorni di sabato e domenica, rivolgersi solo in caso di urgenza al servizio di continuità assistenziale di Mezzolombardo previo contatto telefonico (tel. 116117 Centrale Operativa Unificata).

