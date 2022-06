Vittorio Vetturani: è online il videoclip del nuovo singolo «Polaroid»

Pubblicità

Pubblicità



“Polaroid” è il terzo singolo di Vittorio Vetturani (qui il videoclip ufficiale) dopo “La vita che non cade” e “Nessuno spegnerà il cielo”, disponibile in tutti gli store digitali per l’etichetta KNTNR. Il brano, già presente nelle classifiche indipendenti web, parla di un amore che è finito dopo un sentimento forte, reciproco, travagliato.

Il colpo di fulmine tra i due prota – gonisti lasciava già intendere l’inizio di una storia importante, destinata a durare, nonostante la distanza e le difficoltà che ogni coppia si trova ad affrontare.

Vittorio: “Si devono fare i conti con le ansie di ognuno, con le paure; si deve essere disposti ad andare oltre i condizionamenti sociali ogni volta che si pensa ne valga la pena. Nonostante le storie possano finire i sentimenti restano vivi, anche se a volte in modo unilaterale. L’amore terminato può portare con sé strascichi che si protraggono per molto tempo.

Pubblicità Pubblicità

Polaroid parla di una relazione, sofferta ma vissuta a pieno, un po’ come dovrebbe essere affrontata la vita: con le sue difficoltà, con tutta la sua bellezza, i suoi punti di vista, le batoste e le vittorie. La polaroid ci permette di fissare in maniera istantanea attimi di vissuto su carta fotografica, così come è stato vissuto l’amore di cui la canzone parla, a prescindere dalle esperienze, negative o positive che siano. Ed è quando riacquisisci la consapevolezza di te stesso che riesci ad avere la percezione di quanto quello che hai affrontato ti abbia cambiato e formato e di quanto tu sia pronto a ricominciare da qualcosa di nuovo.”

La musicalità del brano punta ad alleggerire le ferite, risanandole tramite un mood prettamente estivo, che ci guida in un percorso di rinascita personale all’insegna della spensieratezza.

Il videoclip di Polaroid, per la regia di Simone Gazzola, è ambientato a Roma e vede come protagonisti insieme a Vittorio Vetturani, Elia Bigi e Irene Bonaca. Il regista è riuscito a evidenziare le fasi di un amore inizialmente condiviso e importante e poi contraddittorio e non più corrisposto.

Pubblicità Pubblicità



Biografia – Vittorio Vetturani nasce a Foligno il 16/03/1992 e studia canto con la vocal coach Fabrizia Luchetti. Negli anni 2015- 2021 ha partecipato a diversi concorsi e contest musicali quali: Area Sanremo, Amici, Xfactor, Il Cantagiro, Una Voce per l’Europa, Video Festival Live. Ha organizzato eventi musicali benefici nella propria regione, facendo esperienza a contatto con vari artisti del panorama musicale italiano. Dopo il primo lockdown (settembre 2020) ha intrapreso il proprio percorso artistico individuale con la pubblicazione del suo primo singolo “La vita che non cade”, il cui testo si fa portavoce dell’esperienza della pandemia, guardando con speranza al futuro. Nell’estate 2021 pubblica il suo secondo singolo “Nessuno spegnerà il cielo”, dove racconta le cicatrici che il bullismo ha lasciato sulla propria pelle e la voglia di riscatto, trovando un porto sicuro nella figura materna.

L’intento dell’artista è quello di raccontare attraverso i suoi brani la propria esperienza umana, lasciando spazio a momenti di riflessione e a momenti di spensieratezza.