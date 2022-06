Trentino Danza Estate: presentata l’edizione numero 20 della manifestazione di Tesero

Pubblicità

Pubblicità



Si è tenuta nella Sala Belli della Provincia di Trento la conferenza stampa di presentazione della ventesima edizione di Trentino Danza Estate 2022, che si svolgerà a Tesero dal 21 al 27 agosto, dopo due anni di sospensione forzata a causa della pandemia.

C’è molta attesa per il ritorno di questa manifestazione che coinvolge docenti e coreografi nazionali e internazionali, per una settimana di studio e spettacolo. Quest’anno si potranno finalmente festeggiare i venti anni della manifestazione, con un programma di ricco di appuntamenti durante tutta la settimana.

Nel corso della conferenza stampa era presente l’assessore provinciale al turismo, sport, commercio e artigianato Roberto Failoni (qui l’intervista) il quale ha sottolineato l’importanza di aver organizzato in Val di Fiemme una manifestazione di rilancio come quella di Trentino Danza Estate, che unisce cultura, attività sportiva e turismo, complimentandosi con i direttori artistici Paolo Golser e Donatella Zampiero e con gli organizzatori logistici Licia Deflorian e Flavio Delvai dell’associazione Trentino Danza Estate.

Pubblicità Pubblicità

Anche l’assessore provinciale all’istruzione Mirko Bisesti, assente per ragioni istituzionali, ha inviato un grande augurio agli organizzatori dell’evento, per questa nuova stagione di ripartenza. “Tutto il mondo della cultura e dello spettacolo è ripartito alla grande – ha precisato Bisesti -. Trentino Danza Estate rappresenta un pilastro del nostro sistema”.

Riguardo al programma, una serata particolare sarà quella prevista lunedì 22 agosto al Teatro Comunale di Tesero in collaborazione con il Centro Servizi Culturali Santa Chiara diretto da Massimo Ongaro e la direzione artistica per il Circuito Danza di Renato Zanella.

Sarà infatti ospite la compagnia del nuovo balletto di Toscana diretto da Cristina Bozzolini.

Pubblicità Pubblicità



In programma una serata intitolata “Midnight Youth” che debutterà in prima nazionale il prossimo 24 luglio, poco prima di Tesero, al Festival Nutida Pomario del Castello dell’Acciaio di Scandicci.

Altra novità di quest’anno il ritorno di Bella Ratchinskaja docente e coreografa internazionale di danza classica che è stata l’insegnante di Roberto Bolle, l’arrivo di un ballerino di nuova generazione come Simone Nolasco ballerino professionista di Amici e che sta ottenendo molto successo per la sua bravura e per il suo carisma, e di Miss Wolly per lo stile “dancehall”.

Ulteriori dettagli sulle novità della manifestazione verranno dati a pochi giorni dall’evento.