Shopping online, conoscerne i trucchi per risparmiare davvero

Pubblicità

Pubblicità



Il web ha rivoluzionato le abitudini. Se prima si andava a caccia del punto vendita conveniente, adesso basta una ricerca mirata e qualche accorgimento per concludere l’affare della giornata.

I rischi sono però in agguato, ecco quindi qualche consiglio per destreggiarsi nel mondo degli acquisti in rete.

I coupon promozionali, lo strumento comodo ed efficace – Se “i sogni son desideri”, il web contiene la soluzione per renderli a portata di tasca. I brand online come apprezzano il valore della pubblicità esperienziale, sono quindi importanti gli investimenti da parte dei venditori a caccia di feedback positivi da parte della clientela.

Pubblicità Pubblicità

Qui entrano in gioco i portali dedicati al risparmio, come ad esempio Discoup.com, contenitori virtuali che collezionano i codici sconto del momento. Si tratta di vere risorse per quanti siano alla ricerca dei prezzi più bassi sul mercato. Basta inserire il codice sconto alfanumerico nel campo dedicato durante la fase di acquisto e, una volta validato, usufruire dei vantaggi a esso associati.

Diversi marchi importanti si avvalgono del partenariato con i siti dedicati al risparmio. Accedervi assicura i codici sconto più efficaci e utili spiegazioni su come utilizzarli, il tutto risulta quindi più semplice e conveniente.

Spese di spedizione, come tagliare i costi accessori –Il vero trucco sta nel rivolgersi alle realtà di vendita più grandi, sono i big a potersi permettere di sbaragliare la concorrenza mediante il taglio delle spese di spedizione. Laddove si trovino prezzi di base più bassi, è bene quindi controllare che l’ammontare delle spese di recapito non faccia lievitare eccessivamente i costi complessivi.

Pubblicità Pubblicità



I codici sconto offrono la possibilità di azzerare completamente i costi legati alle spedizioni, garantendo un risparmio che viene fin troppo sottovalutato dagli utenti. Pochi infatti si accorgono che molto spesso le spese di consegna sono davvero alte: quindi poter usufruire della spedizione gratis è davvero un vantaggio non da poco.

Come acquistare online senza cadere nella rete – Laddove ci sia un interesse economico, arrivano puntuali i disonesti di turno. Il mercato online attira grandi numeri di utenza e si trasforma in terreno fertile per i tentativi di raggiro sul web. È bene quindi adottare qualche piccola accortezza prima di acquistare online.

Usufruire dei grandi portali di vendita può certamente offrire qualche garanzia in più ma la regola principale è “se costa troppo poco, è bene evitare”. Molte truffe infatti fanno perno sull’attrattiva di prodotti in vendita a prezzi scontatissimi, anche troppo rispetto ai normali costi di produzione e distribuzione.

Ci sono poi le accortezze tradizionali da adottare se si acquista online. Evitare di diffondere con eccessiva fiducia i dati della propria carta di credito è importante per allontanare spiacevoli inconvenienti. Preferire servizi come Skrill e PayPal può certamente garantire qualche sicurezza in più.

Tempo libero, farlo fruttare vendendo opinioni – Si chiamano Panel, sono gli strumenti online che consentono di compilare sondaggi e studi di mercato. Di solito sono inviati all’utente attraverso messaggi sms e tramite posta elettronica. Le aziende danno un valore alle informazioni dirette da parte della clientela, si affidano quindi a queste indagini remunerate quando devono lanciare un prodotto o studiare l’andamento del mercato.

In genere il guadagno consiste in crediti virtuali che danno il diritto a campioni gratuiti, sconti e all’accesso a concorsi dedicati. È necessario però raggiungere un certo numero di crediti, ottenuti i quali si può riscattare il premio corrispondente. Considerando l’assenza di vincoli e la gratuità, è un buon modo per far fruttare il tempo libero sul web.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità