Prosegue il ‘tour’ di Lorenza Poletti: a Taio presentazione e letture del suo nuovo libro “Le radici del Viburno”

Prosegue la presentazione dell’ultimo romanzo di Lorenza Poletti, che sta già riscuotendo un considerevole successo: il nuovo libro, intitolato “Le radici del Viburno” (edito da Nuova Prhomos), sarà presentato venerdì 24 giugno all’Auditorium di Taio ad ore 20,45.

Durante questo incontro Lorenza Poletti leggerà alcuni brani tratti dal libro, e risponderà a domande e curiosità del pubblico. Lorenza riesce a coinvolgere i lettori miscelando sapientemente il dramma all’umorismo, accompagnandoli attraverso il tragicomico, passando per un clima di suspence che rasenta il noir, ed al contempo ammantare alcuni racconti di romanticismo retrò colorandoli di sexy ‘sfumature’, facendo intendere che le donne si sono fatte sempre valere in ogni epoca, e che il vero amore esiste, ma non sempre trionfa.

Lorenza ci ha dato alcuni accenni sul contenuto del suo ultimo lavoro: “Le radici del Viburno è il risultato di un lungo lavoro di ricerca. Attraverso la voce dei protagonisti è ricostruita la storia del Novecento per un lasso temporale che parte dagli albori del secolo e ci conduce fino agli anni ‘50. Dall’antro di una strega tra i boschi del nord Italia all’America dei ruggenti anni venti, dall’Isonzo e dal Piave della Grande Guerra al proibizionismo e allo skyline di New York, dalla cucina di una canonica di campagna al Metropolitan Opera House. Le radici del Viburno è la storia dell’amore tra Angelo e Viburno e dell’amicizia inossidabile per Frederick, compagno di ogni momento di vita. Pagina dopo pagina l’iperbole si ingigantisce e coinvolge tematiche e sentimenti e sorprese che da subito coinvolgono il lettore per la loro sconcertante attualità, come la pedofilia o l’incursione nell’universo di chi abita un corpo che non gli appartiene pienamente. Una saga familiare, in sostanza, dove la sussidiarietà del male che compensa il bene, e viceversa, crea un sostrato di suspence e profonde emozioni. Talvolta crediamo di cercare qualcuno che ci completi. Ma forse stiamo cercando solo noi stessi, la parte di noi che non sappiamo ascoltare”.

L’evento è stato organizzato con il patrocinio del Comune di Predaia e in collaborazione con SBT (Sistema Bibliotecario Trentino)

Scrittrice e pittrice Lorenza Poletti nasce a Cles, ma da anni vive e lavora a Treviso, ed ha al suo attivo altri cinque volumi: ‘Le farfalle in tasca’ – ‘La pioggia è femmina’ – ‘Caste rose’ – ‘Mama’ – ‘Maledetta Panamera’.

