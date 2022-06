Progettone, l’assessore Spinelli ribadisce: «La riforma garantirà il sostegno a chi ne ha bisogno»

Pubblicità

Incontro in Provincia ieri sera tra l’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli e Cgil, Cisl e Uil sulla riforma del Progettone.

Presenti anche la dirigente generale del Dipartimento Economia e lavoro Laura Pedron e Maurizio Mezzanotte, Dirigente del Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale. Rispetto a quanto apparso sulla stampa, ecco la posizione della Provincia autonoma.

Al tavolo si è discusso del ddl e si è registrata una condivisione di massima sull’impianto generale del disegno di legge. Alla fine del confronto si è deciso di approfondire tre elementi posti dai sindacati ovvero l’intesa, la garanzia di continuità occupazionale e le risorse. “Il dialogo con i sindacati continua e l’incontro è stato utile. L’interlocuzione continua e sui temi aperti ci confronteremo ulteriormente” sottolinea l’assessore Spinelli.

Che conferma come “la riforma del Progettone, necessaria, tra l’altro, per adeguare la relativa legge provinciale alla normativa europea e nazionale in materia di affidamento di lavori e contratti pubblici, non deve destare preoccupazioni.

Il Progettone, anche dopo la riforma, rimarrà strumento di sostegno e accompagnamento per i lavoratori trentini, continuando ad accompagnare alla pensione le persone in età matura e offrendo opportunità occupazionali a chi non trova alternative sul mercato del lavoro ordinario.

Ribadisco come le persone coinvolte nel ‘Progettone’ e tutte quelle che saranno coinvolte in futuro non saranno lasciate sole e che le risorse e i criteri per accedervi non saranno modificati“. La riforma intende far sì che l’aiuto del Progettone vada a chi ne ha bisogno in base alla fase storica che vive il mercato del lavoro. “Per noi è fondamentale che il Progettone metta l’accento sul tema delle politiche attive con meccanismi che aiutino chi vi è inserito a trovare collocazione nel mercato del lavoro ordinario” evidenzia l’assessore Spinelli.

