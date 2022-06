Giornata Euregio della mobilità: sabato 25 giugno si viaggia gratis

Pubblicità

Treni e bus gratis, per gli abbonati al trasporto pubblico locale, grazie alla Giornata Euregio della mobilità di sabato 25 giugno. Tra le location “consigliate” la Festa Euregio per il 50esimo anniversario dell’ARGE ALP a Landeck.

Da Kufstein a Borghetto, sabato 25 giugno si viaggia gratis su treni e autobus in Tirolo, Alto Adige e Trentino. Si rinnova, dunque, l’appuntamento con la Giornata Euregio della mobilità, nell’ambito della quale tutti i possessori di un abbonamento del trasporto pubblico locale potranno viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici (ad eccezione dei treni a lunga percorrenza) ed esplorare il territorio dei tre territori in maniera comoda, sicura e senza i disagi del traffico.

Avranno libero accesso a treni e bus urbani ed extraurbani i possessori di tutte le tipologie di AltoAdige Pass, dell’Euregio FamilyPass, nonché degli abbonamenti annuali o semestrali al trasporto pubblico regionale.

Coinvolte nell’iniziativa le funivie di Renon, Colle, Verano, Meltina e Maranza in Alto Adige, nonché Sardagna in Trentino, il trenino del Renon e la funicolare della Mendola, e il servizio PostAuto Schweiz che collega Malles, in Alta Val Venosta, con Müstair, nel Cantone svizzero dei Grigioni.

Esclusi invece Frecciargento, Railjet, Eurocity e Intercity. Sul territorio altoatesino gli abbonamenti dovranno essere regolarmente obliterati, ma la corsa verrà registrata a tariffa zero (si paga, invece, il trasporto bici e animali). In Tirolo e in Trentino l’AltoAdige Pass sarà valido come “tessera a vista“, ovvero non dovrà essere obliterato.

Le informazioni sugli orari sono disponibili all’indirizzo www.euregio.info/it/mobilityday.

