Dibattito tra giovani e adulti a “Cantiere Tempo” in piazza S. Maria Maggiore

Pubblicità

Pubblicità



“La libertà di espressione sul web” è il tema su cui dibatteranno, sostenendo tesi opposte, i due gruppi ospiti a “Cantiere Tempo”, il luogo generato dall’installazione dell’artista e sociologa Anna Scalfi Eghenter.

Un vero cantiere edile sulla facciata della Fondazione Franco Demarchi in piazza Santa Maria Maggiore a Trento: uno spazio pubblico restituito al suo reale utilizzo, per il ripristino di relazioni in presenza, al quale si può accedere liberamente e gratuitamente.

Tra gli appuntamenti proposti venerdì 24 giugno, alle ore 18, il confronto intergenerazionale organizzato dalla Fondazione Demarchi vedrà protagonisti un gruppo di giovani della Val di Sole, che interverrà a favore della libertà di espressione sul web, e un gruppo di adulti di Trento e Lavis, che si porrà sul fronte opposto. Una disputa a “suon di parole” che coinvolgerà il pubblico presente, chiamato a intervenire e a votare chi presenterà la tesi più convincente.

Pubblicità Pubblicità

“Cantiere Tempo” prosegue con proposte diverse, in cui tutti gli interessati portatori di saperi ed esperienze, possono condividerle con i partecipanti presenti. In questo modo gli incontri possono essere generativi di nuove relazioni. Secondo questa logica il dibattito dialogico di venerdì, che vedrà coinvolti in un intreccio intergenerazionale giovani e adulti, porrà al centro la questione della libertà di espressione sul web.

Il confronto si ispira al “debate” (dibattito strutturato), la pratica scolastica statunitense che consiste in una gara di dibattito tra due gruppi, con tempi di intervento definiti a priori e una giuria che dichiara un vincitore. Un momento in cui si impara a sostenere una tesi e a controbattere a quella altrui, in un confronto aperto e rispettoso dell’interlocutore.

Tutti sono invitati ad assistere e a partecipare con la possibilità di esprimere, alla fine, il proprio voto. Tutti gli appuntamenti sono visibili alla pagina cantieretempo.com .

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità