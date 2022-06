Da oggi via alla maturità, gli auguri dell’assessore all’istruzione a tutti gli studenti trentini

Pubblicità

Pubblicità



Parte da oggi l’iter per la conclusione del primo percorso del liceo scienze umane internazionale quadriennale all’Istituto Sacro Cuore di Trento: per 20 studenti e studentesse si concluderà così il percorso scolastico che in 4 anni li porterà alla maturità.

Assieme a loro, nel consueto incontro pre-esami tenutosi ieri al Sacro Cuore, altri 50 ragazzi e ragazze dell’Istituto Tecnico tecnologico grafica e comunicazione e del liceo scienze umane tradizionale quinquennale che hanno ricevuto gli incoraggiamenti della superiora madre Lorenza Morelli, del preside, il professor Alberto Ventroni, della vicepreside professoressa Fabiana Cosatto e dell’assessore provinciale all’istruzione Mirko Bisesti.

“Faccio un augurio a tutti coloro che da domani iniziano la maturità – sottolinea l’assessore Bisesti – per una tappa fondamentale della loro esistenza. Qui voglio mettere in evidenza la prima maturità del liceo quadriennale delle scienze umane internazionale. Si tratta di un percorso innovativo e moderno, impegnativo per chi lo frequenta e di una modalità che cerca di allineare il Trentino ai tempi dei percorsi scolastici europei. E che consente agli studenti e alle studentesse di avere competenze utili a livello internazionale, con le due lingue straniere portate fino alla fine, un curriculum rafforzato nelle materie tecniche e un approfondimento delle materie umanistiche”. “Un grande in bocca al lupo a tutti i nostri studenti, per questa tappa fondamentale e anche un po’ magica del loro percorso di vita. Un ringraziamento a tutto il personale, alle commissioni, ai presidenti per il lavoro di questi esami” ha continuato l’assessore Bisesti che si è poi detto “soddisfatto – seppur la misura sia arrivata solo per la maturità e a scuole finite – per l’esenzione della mascherina per i nostri ragazzi”.

Pubblicità Pubblicità