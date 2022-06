Cannabis. Prosegue iter depenalizzazione. Pro Vita: pericolose fake news!

Pubblicità

In Parlamento continua la discussione sulla cannabis, in particolare con il via libera – arrivato ieri e annunciato da Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia della Camera e deputato M5S, relatore del provvedimento – alla proposta di legge che mira a depenalizzare la coltivazione domestica di quattro piantine di cannabis.

Tra i punti toccati dalla Pdl c’è l’abbassamento delle pene detentive per lo spaccio di lieve entita’ di cannabis che scenderebbero dagli attuali 4 anni a due anni e due mesi e, secondo i proponenti, una maggiore lotta allo spaccio e alla criminalità.

Verrebbe inoltre istituita una giornata nazionale sui danni derivanti dall’alcolismo, dal tabagismo, dall’uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope da tenere ogni inizio di anno scolastico negli istituti di primo e secondo grado.

Dettagli che però sono frutto di «fake news e ipocrisie» secondo l’associazione Pro Vita & Famiglia, da sempre contraria a qualsiasi liberalizzazione delle droghe. «La proposta di depenalizzazione della coltivazione domestica di Cannabis si basa su fake news, luoghi comuni e un’ipocrisia di fondo che mette a rischio la salute delle persone, soprattutto giovani», ha infatti dichiarato Jacopo Coghe, portavoce della Onlus. «Tale legalizzazione, infatti, non va a prevenire in alcun modo le conseguenze negative sulla salute fisica e mentale, come danni al sistema nervoso centrale, deficit dell’attenzione, danni alla salute mentale, al sistema psicomotorio, agli organi e alla sfera sessuale ed è dunque una fake news parlare di benefici per l’uso terapeutico che se ne potrebbe fare (uso terapeutico che è peraltro già consentito dalla legge, sotto stretto controllo medico)».

«E’ pericoloso e irresponsabile – prosegue Coghe – parlare di diminuzione dello spaccio e dell’attività criminale perché la legalizzazione della coltivazione e della detenzione della cannabis per uso personale porterebbe ad un maggiore e più frequente uso, dunque favorirebbe la dipendenza oltre i limiti eventualmente consentiti e il passaggio a sostanze non legalizzate e in più accrescerebbe il mercato nero con la vendita a prezzi più bassi e a minori.

Come se non bastasse, infine, la Pdl – conclude Coghe – parla ipocritamente dell’Istituzione di una Giornata Nazionale, da tenere in ogni scuola, proprio sui pericoli delle sostanze che si vuole liberalizzare. Se la cannabis è, come dicono, “innocua”, perché allora una giornata ad hoc sulle conseguenze dannose? Si vuole forse indorare la pillola e mascherare così i reali pericoli per favorire un business miliardario ai danni dei più giovani?».