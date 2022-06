Brentonico: le chiusure al traffico per l’asfaltatura sulla provinciale del Baldo

Pubblicità

Si informa che venerdì 24 giugno è previsto il rifacimento della pavimentazione di alcuni tratti della strada provinciale 3 del Monte Baldo tra la località Fosce e la località Bocca di Navene, nel comune di Brentonico.

Al fine di operare in condizioni di sicurezza per gli addetti ai lavori, durante l’esecuzione degli interventi verrà sospesa la circolazione per tutte le categorie di veicoli nei tratti stradali interessati.

Nel dettaglio la chiusura dei tratti stradali interessati dai lavori è così programmata:

il tratto a monte compreso tra le progressive al chilometro 24,550 e al chilometro 25,100, ovvero tra le località di Bocca del Creer/Rifugio Graziani e Bocca di Navene nella fascia oraria dalle 7:30 alle 12:30;

il tratto a valle compreso tra le progressive ai chilometri 22,300 e 22,700, ovvero tra le località Fosce e Bocca del Creer/Rifugio Graziani nella fascia oraria dalle 13:30 alle 18:30.

Qui la carta tecnica con i tratti stradali interessati dagli interventi.

