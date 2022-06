Ala: l’Università Bocconi premia i progetti «Parla» e «Amico in Comune»

Pubblicità

È stato il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, a premiare i progetti meritevoli segnalati alla “call to action” “Valore pubblico. La pubblica amministrazione che funziona” indetta dalla scuola di management dell’Università Bocconi di Milano. Tra i progetti indicati come “meritevoli” ce ne sono ben due di Ala: lo sportello al cittadino “pArLA” e il servizio “Amico in Comune”.

Il bando “Valore pubblico”, indetto dalla Sda Bocconi – School of management, era volto ad incentivare innovazione e modernizzazione nella pubblica amministrazione, valorizzando i progetti che, in tutta Italia, abbiano dato risultati tangibili a beneficio di cittadini e imprese.

Poteva candidarsi qualunque pubblica amministrazione o azienda di servizi pubblici, con progetti innovativi. Erano dieci le categorie della call, dalla sostenibilità alla semplificazione. Gli enti partecipanti sono stati 179 da tutta Italia; circa il 40% di questi è stato premiato o ha ricevuto – come nel caso di Ala – una menzione speciale.

Il Comune di Ala ha deciso di presentare quattro progetti innovativi, e ben due sono stati giudicati dalla commissione particolarmente rilevanti e hanno ricevuto la menzione speciale. La premiazione è avvenuta lunedì scorso, 20 giugno, a Milano, alla presenza del ministro Renato Brunetta. Per il Comune di Ala erano presenti il sindaco Claudio Soini, la segretaria comunale Flavia Brunelli e il responsabile informatico, ingegnere Sandro Dalbosco; con loro anche Catherine Tonini del Consorzio dei Comuni Trentini, responsabile della formazione del personale.

I progetti di Ala premiati sono stati due. Nella categoria “Nuove fragilità” è stato inserito il progetto “Amico in Comune (high tech-high touch)”, grazie al quale è stato inserito allo sportello al cittadino “pArLA” una persona che dà assistenza continuativa ai cittadini over-70, per superare il gap generazionale e le difficoltà che tante persone meno giovani incontrano di fronte alle nuove tecnologie.

Nella categoria “Innovazioni gestionali” c’è proprio lo sportello “pArLA – punto risposte del Comune di Ala”, sistema evoluto di accoglienza a supporto delle necessità dei cittadini, giudicato dalla commissione come innovativo “per aver introdotto un cambio di paradigma nelle modalità di accoglienza e nei servizi offerti (…) e facilmente riproducibile nei contesti che vogliono riorganizzare internamente i propri processi coinvolgendo l’utenza interna, cittadini e imprese”. Il Comune di Ala è stato l’unico ente pubblico trentino inserito tra i progetti premiati.

Questi importanti e prestigiosi riconoscimenti, ottenuti da una delle più prestigiose business school d’Italia e d’Europa e per di più alla presenza del ministro Brunetta, sono un grande motivo di orgoglio per il sindaco Claudio Soini, che così commenta: “È un grande riconoscimento per il lavoro svolto in tutti questi anni, frutto di un connubio perfetto tra la parte politica, l’amministrazione, e la struttura comunale, i dipendenti. Chi porta avanti i progetti e lavora ha operato con il pieno supporto della parte politica, tutti assieme con un obiettivo comune: mettere al centro il cittadino e le sue esigenze.

Abbiamo lavorato in parallelo su due fronti – prosegue il sindaco – l’innovazione tecnologica, con servizi e funzioni che permettono di ottenere servizi a distanza, e la vicinanza ai cittadini più “fragili”, i quali fanno fatica ad usufruire delle nuove tecnologie. Il cittadino è sempre al centro: sia con le tecnologie che semplificano le cose, sia con una maggiore presenza fisica (attraverso lo sportello e l’Amico in Comune) per chi ha bisogno di aiuto”.

Il Comune di Ala ha seguiti i dettami a livello nazionale e i principi del Pnrr sulla digitalizzazione. “Senza la disponibilità di tutta la macchina comunale – precisa il sindaco – non saremmo arrivati a questi risultati. Siamo riusciti, nonostante le difficoltà di questi anni, a ottimizzare i ruoli e le funzioni del personale con un processo di riorganizzazione, valorizzando i dipendenti e arrivando persino a garantire l’apertura dello sportello il sabato mattina. Di questo ringrazio la struttura comunale, la segretaria Brunelli che è stato il motore di questo progetto, l’ingegner Dalbosco e il Consorzio dei Comuni che ci ha seguiti nella formazione ai dipendenti”.

