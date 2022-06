Tragedia nel fiume Piave, muoiono annegati due fratelli di 14 e 18 anni

Pubblicità

Un drammatico epilogo è accaduto nelle acque del fiume Piave nel trevigiano nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 20 giugno, intorno alle 18:30, nella zona di Fagarè frazione del comune di San Biagio di Callalta

Due fratelli di nazionalità senegalese di 14 e 18 anni erano in compagnia di amici mentre si trovavano a fare un bagno nel fiume in un’area molto frequentata da bagnanti che cercano refrigerio nel gran caldo di queste giornate.

Da una prima ricostruzione i due fratelli si sarebbero lanciati in acqua da un affluente secondario del Piave, che al momento non e in secca finendo in una pozza profonda 5 metri dalla quale non sono più riemersi, con ogni probabilità le due vittime sarebbero state risucchiate da un mulinello.

Dopo l’allarme lanciato dagli amici sul posto sono giunti i sanitari del Suem 118 con l’elicottero che hanno iniziato immediatamente le operazioni di ricerca a sorvolare il fiume.

Sul posto anche il comando dei vigili del fuoco di Treviso che con l’imbarcazione ha iniziato a scandagliare il fiume per cercare i corpi che dopo un po’ di tempo sono stati ritrovati a un chilometro di distanza rispetto al punto in cui sono scomparsi, nella zona di Ponte di Piave, in un punto particolarmente ostico per i soccorritori.

Purtroppo i vigili del fuoco hanno potuto solamente recuperare i corpi dei fratelli deceduti come constato dai sanitari del Suem, lasciando nel dolore le famiglie e gli amici dei sfortunati ragazzi. Per raccogliere testimonianze e compiere tutte le formalità’ di rito sono giunti i carabinieri del comando provinciale di Treviso. Dolore è stato espresso anche dal sindaco di san Biagio di Callalta Alberto Cappelletto che ha portato il cordoglio di tutta la comunità alle famiglie coinvolte.

