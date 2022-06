Tragedia in Val Venosta, perde l’equilibrio e precipita nel dirupo: muore un escursionista di 81 anni

Pubblicità

La tragedia è avvenuta questa mattina, 21 giugno in Val di Marzia, in Val Venosta. Stando alle prime ricostruzioni, un’escursionista di 81 anni, stava percorrendo il sentiero delle Rogge, quando per cause ancora in via di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio, precipitando per circa 100 metri nel dirupo.

Sul posto, è stato necessario l’intervento dei carabinieri, della guardia di finanza, del soccorso alpino e dei sanitari. Nella caduta l’uomo avrebbe riportato ferito molto gravi, tanto da attivare immediatamente l’elicottero con il medico d’urgenza.

Nonostante gli sforzi, l’uomo è deceduto in ospedale di Silandro proprio a causa delle ferite troppo gravi riportate durante la caduta. Al momento, la ricostruzione dell’incidente è affidata al lavoro dei carabinieri.

