Sanità italiana nella tempesta per gli incarichi dirigenziali ai pensionati

Dal Veneto notizie allarmanti: Fior, Bonaviva, Del Ben, Contato, Benazzi e Cobello sotto la lente della Corte dei conti. Tutto parte dalla Basilicata dove la locale magistratura contabile ha messo sotto indagine per danno erariale il dottor Giampaolo Stopazzolo, direttore generale dell’azienda sanitaria di Potenza, pensionato medico.

Secondo un parere del Consiglio di Stato del 2020, quando è affidato un incarico dirigenziale ad una persona in pensione, questo deve essere a titolo gratuito.

Ci sono pensionati ai vertici dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari? Se sì anche in Trentino, come nel resto d’Italia, si abbatterà giustamente la scure della Corte dei Conti.

