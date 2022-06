Riva del Garda: da oggi al via la Festa della Musica

Pubblicità

Oggi, martedì 21 giugno per la prima volta anche Riva del Garda sarà tra le innumerevoli città di tutto il mondo (e le 723 italiane) che parteciperanno alla 28ª Festa della Musica.

Nata nel 1982 in Francia, la Festa della Musica -celebrata oggi in oltre cento Paesi del mondo- si tiene ogni anno nel giorno del solstizio d’estate: un grande evento popolare gratuito aperto a tutti i musicisti, amatori di tutti i livelli o professionisti, che celebra la musica dal vivo e mette in evidenza l’ampiezza e la diversità delle pratiche musicali, nonché tutti i generi musicali.

Rivolta a tutto il pubblico, aiuta a familiarizzare con tutte le espressioni musicali. A Riva del Garda la Festa della Musica si terrà dalle 16 alle 24 in sette postazioni: parco Miralago, Fraglia della Vela, piazza delle Erbe, palazzo Martini, piazzetta Craffonara, cortile della Rocca e parco del Brolio.

Il programma

● Al parco Miralago dalle 19 alle 24 le associazioni Sonà, Sixevents, Busa Network e Mercurio propongono il «Miralago Music Network»: a suonare saranno alle 20 Anomina (pop rock), alle 21 The Bonebreakers (rock’n’roll), alle 22 FSM (stoner bad rock’n’roll) e alle 23 The Killbilly’s (rockabilly). Inoltre, dalle 19 alle 22 slackline, monocicli e giocoleria, con postazione food and drink e mercatino musicale.

● Alla Fraglia Vela dalle 18 alle 24 l’associazione culturale Il Buco organizza il «fraglia stage sound», con Sorianna (Sofia Pederzolli e Marianna Nardelli) alle 20.15 (pop-rock e indie dagli Ottanta a oggi); The Stonks alle 21 (funk, hard rock, metal, punk e alternative rock); il dj NMJ (al secolo Nicolaas Andela) alle ore 21.45 (tech house, house e techno); e Francesco Petricci, alias Syaka_Tne, alle 22.45 (drum&bass, breakbeat e affini). Il tutto, con postazione food and drink.

● In piazza delle Erbe c’è la Scuola Musicale Alto Garda (Smag) che dalle 16 alle 24 propone «Scuola musicale aperta… in piazza», un percorso musicale per i bambini dai 4 anni con attività di musica e movimento, e «I portici risuonano: prova di strumenti», per i bambini dai 7 anni in su, che potranno sperimentare numerosi strumenti musicali. Mentre a partire dalle 18 ci saranno le esibizioni degli allievi e dei docenti Smag, con (alle 20.30) la maratona pianistica con pianoforte a coda e l’esibizione delle voci liriche della Smag.

● A palazzo Martini dalle 17 alle 18 l’associazione Amici della Musica propone «Voci per Rossini», dialogo-conferenza fra un musicologo e un mezzosoprano con Giorgio Appolonia e Francesca Pedaci.

● In piazzetta Craffonara dalle 18 alle 19 il Conservatorio Bonporti propone l’esibizione della ensemble strumentale dei propri studenti, e dalle 19.30 alle 20.30 il Corpo bandistico Riva del Garda quella della propria banda giovanile, in collaborazione con gli allievi della Smim e dei corsi Musica Viva del Corpo bandistico.

● Nel cortile della Rocca dalle 21 alle 22 il Conservatorio Bonporti offre uno spettacolo in costume dal titolo «Mozart in viaggio verso Praga».

● Al parco del Brolio dalle 22.30 alle 23.30, concerto del Conservatorio Bonporti dal titolo «I tanti volti delle fisarmoniche», in ricordo di Fabio Rossato.

