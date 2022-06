Nuovo collegamento ciclabile tra Piedicastello e il parco Fratelli Michelin

Pubblicità

Si è concluso l’iter di approvazione del progetto preliminare di un nuovo collegamento ciclabile da Piedicastello al Parco Fratelli Michelin.

Nel corso del 2018 era stato ultimato il collegamento ciclopedonale tra il ponte di Ravina e la passerella pedonale di collegamento con il parco Fratelli Michelin.

Ora l’Amministrazione Comunale, nell’ambito dei fondi stanziati con il PNRR e nell’ottica di sviluppare un trasporto locale più sostenibile investendo in mobilità ‘soft’ ha deciso di eseguire uno studio sulla fattibilità del collegamento ciclabile in lung’Adige San Nicolò tra la rotatoria di ponte San Lorenzo e la passerella pedonale di collegamento con il parco pubblico del quartiere “Le Albere”.

Tratto che costituisce la naturale prosecuzione della ciclopedonale già realizzata a sud di quella in parola che parte dalla passerella pedonale del quartiere “Le Albere” e raggiunge il ponte di Ravina. L’opera del presente progetto rientra nel PNRR.

Descrizione dell’intervento – L’intervento prevede la realizzazione di una nuova ciclabile bidirezionale larga 2 metri e mezzo in prosecuzione di quella esistente che proviene dal ponte San Lorenzo, fino all’ingresso degli uffici della Motorizzazione civile di Trento, per poi, mediante un attraversamento ciclabile e pedonale, spostarsi sull’arginale in destra Adige e trasformarsi in una ciclopedonale della larghezza massima di 3 metri.

Contestualmente si prevede l’allargamento del marciapiede esistente ed il completamento dello stesso per circa 50 metri fino a servire il parcheggio dell’area ex Italcementi, che corre parallelo alla nuova ciclabile, dove si raccorda con il percorso pedonale già esistente. Verrà realizzato anche idoneo impianto di illuminazione.

Per l’esecuzione di tali opere non è necessario prevedere espropriazioni di aree private in quanto l’intero sedime di intervento ricade in area Provinciale o Comunale. Per l’intervento sono stati stanziati 450mila euro.

L’inizio dei lavori è previsto nella primavera del 2023, l’ultimazione entro dicembre ‘23. Il percorso ciclabile che parte da Piedicastello e segue il fiume Adige, lato destro orografico, fino al ponte di Ravina è previsto dal P.U.M.

