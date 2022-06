Invio armi all’Ucraina: la maggioranza è divisa, ma si lavora a un testo condiviso

Pubblicità

Il Governo corre sulla risoluzione dell’Ucraina in corso da questa mattina. I capigruppo assicurano che l’accordo è molto vicino, anche se poi toccherà l’aula provare la tenuta della maggioranza sul tema.

Nel dettaglio, durante il vertice dei capigruppo di ieri, presieduti dal sottosegretario con delega agli affari europei, Amendola e dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, d’Inca sembrano essere stati fatti passi avanti.

A quanto pare è stato superato il muro sullo stop all’invio di armi a Kiev, con la richiesta dei Cinque Stelle di un maggiore coinvolgimento del Parlamento in caso di altri invii di armi.

Al contrario, è stata respinta l’ipotesi di un voto per ogni passaggio, dato che l’esecutivo ha agibilità politica fino a dicembre. Inoltre, per Draghi sarebbe difficile affrontare senza un pieno mandato politico le prossime scadenze internazionali, come il G7, il Consiglio Europeo e il Vertice Nato. Tra le altre, viene meno l’ipotesi di un metodo DPCM, ovvero utilizzare informative senza voto. Metodo precedentemente utilizzato da Conte durante la pandemia.

Insomma, il Governo messo alla prova in Parlamento, lavora per un testo condiviso, anche se Salvini si è espresso più volte sul no all’invio di nuove armi. Per quanto riguarda il tema sui fondi europei contro la crisi e quelle delle forniture energetiche, il sì della maggioranza potrebbe essere scontato.

