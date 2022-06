In bici dalla Rocchetta al Sabino: affidato l’incarico per la progettazione del nuovo tratto di ciclabile della Val di Non

Pubblicità

Un nuovo tratto di ciclabile, dalla Rocchetta al Sabino, per congiungere la Val di Non con la Piana Rotaliana. E per compiere un ulteriore passo avanti nella realizzazione di un percorso ciclopedonale che permetta di attraversare in completa sicurezza la valle delle mele.

Il Comune di Ton, in qualità di ente capofila e in accordo con le altre amministrazioni comunali dell’ambito territoriale della Bassa Anaunia (Contà, Denno, Campodenno e Sporminore), nonché con la Comunità della Val di Non, ha affidato l’incarico per la progettazione preliminare relativa alla fattibilità tecnico-economica del tracciato ciclopedonale Rocchetta-Sabino.

A occuparsene saranno la Ting Group Soc. Coop di Trento, l’ingegner Christian Traficante di Trento e l’ingegner Gianluca Sartori di Baselga di Pinè. Il geologo Lino Berti di Denno curerà invece la predisposizione dello studio geologico.

Il sindaco di Ton Ivan Battan si dice soddisfatto di questo primo passo. «Si tratta di un primo step, con la speranza che l’opera possa poi essere realizzata – fa sapere il primo cittadino –. Parliamo di un progetto fondamentale per lo sviluppo turistico della nostra zona, ma anche per la sicurezza di chi ama spostarsi in bicicletta e degli automobilisti stessi. Nel frattempo, mi raccomando, che tutti prestino attenzione e rispettino le regole della strada, sia chi è alla guida della propria auto, sia i ciclisti. Un aspetto da sottolineare riguarda l’intenzione di realizzare, lungo il tratto Rocchetta-Sabino, anche degli “svincoli” per poter congiungere i vari Comuni della bassa valle».

Nel corso dell’iter partecipativo avviato tra gli amministratori e i portatori di interesse per la definizione degli interventi da inserire nell’ambito del Fondo strategico territoriale della valle, è stata infatti individuata la mobilità sostenibile come asset strategico di sviluppo del territorio, con particolare riferimento alla Bassa Val di Non.

Lo scopo è quello di assicurare una mobilità “green” ai residenti e in particolare ai turisti, consentendo anche il collegamento ciclopedonale tra la Val di Non e la Rotaliana. In quest’ottica sono già stati effettuati degli incontri informali con le amministrazioni dei Comuni di Mezzolombardo e Mezzocorona, condividendo l’idea di collegare il ponte delle Fosine con la Rocchetta, salendo lungo la strada vecchia.

Il nuovo tratto, con partenza proprio dalla Rocchetta, andrà quindi a congiungersi al percorso già realizzato che dal Sabino conduce a Mollaro, quindi a Taio e a Dermulo. Sono previsti poi i collegamenti Cles-Dermulo e Cles-Mostizzolo, per permettere davvero di attraversare la valle in completa sicurezza sulle due ruote.

Essendo poi la progettazione definitiva e la realizzazione delle piste ciclabili competenza della Provincia autonoma di Trento, inizieranno sin da subito i momenti di confronto tra le amministrazioni e le strutture provinciali.

