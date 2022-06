Il Po chiede l’acqua al Lago di Garda ma i sindaci rispondono «picche»

Pubblicità

La siccità prosciuga i grandi fiumi ed ecco allora la richiesta di aiuto al Lago di Garda, il più grande d’Italia che per ora resta al 60% della sua capacità di riempimento.

È il fiume Po a lanciare l’appello nel tentativo di salvare il proprio destino dopo quasi 120 giorni di siccità. Era da 70 anni che non si vedeva una secca del genere in Italia.

Ma i sindaci dei comuni del Lago di Garda e la comunità, la cui presidente è la ministra Mariastella Gelmini, hanno risposto con un prontissimo no. Ricordiamo che le acque del pià grande lago d’Italia servono già per il Mincio.

L’Osservatorio che monitora il Po conferma comunque che è possibile proseguire con l’irrigazione, nonostante la situazione sia da“allerta rossa”.

L’idea è quella di un provvedimento transitorio per equilibrare l’uso dell’acqua rimasta: diminuire i prelievi del 20% per continuare comunque l’innaffiamento, ma garantire l’afflusso di acqua anche al Delta. “Giunti a questi livelli ogni decisione porta con sé margini di criticità ma il traguardo è minimizzare il danno quanto più possibile in attesa di potenziali integrazioni amministrative dei territori e organi di governo”, ha detto Meuccio Berselli, segretario generale dell’Autorita’ di bacino del Po.

“Usare l’acqua del Garda mi sembra una cosa ardita, e servirebbe una quantità di energia enorme: non so se il gioco vale la candela. Caso mai si può utilizzare l’acqua dei laghi alpini sperando che si riempiano di nuovo, anche se ci sarebbero tempi di esecuzione non banali e costi elevati. Ma guarderei prima ai laghi di monte”. Lo ha detto all’Ansa il docente di Costruzioni idrauliche del Politecnico di Milano, Renzo Rosso

